تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الإعدادية بشرق وغرب طنطا: لا شكاوى في اللغة العربية

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة سير أولى أيام امتحانات النصف الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية)، للاطمئنان على حسن سير الامتحان وانتظام العمل ومستوى الامتحان، والتأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

طلاب

بدأت الجولة بلجنة مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية للغات، بإدارة شرق طنطا، حيث الانتظام في اللجان، وعدم وجود أي شكوى من الامتحان، وهدوء داخل اللجان، وتوافر المطهرات والمعقمات، وتواجد الزائرة الصحية، ثم توجه "حسن" إلى لجنة مدرسة سعد زغلول للتعليم الأساسي، بنفس الإدارة، ووجه بضرورة التعقيم والتطهير ونظافة جميع اللجان بعد انتهاء اليوم الامتحاني، كما أصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب، والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، ووجه بضرورة عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للتليفون المحمول.

ثم اختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة بلجنة مدرسة الإمام الشافعي الرسمية للغات بغرب طنطا، واطمأن إلى حسن سير الامتحان، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وقياس الحرارة لجميع الطلاب المعلمين.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تواجد الزائرات الصحية داخل كل اللجان، واستخدام المطهرات والمعقمات وأجهزة قياس الحرارة، مؤكداً على اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال الامتحانات بشكل مطمئن، وأننا حريصون على سير عملية الامتحانات بنجاح ونتابع المدارس يومياً للاطمئنان والمتابعة.

طلاب

كما قام حسن، بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للتأكد من سرعة التواصل بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات، والتأكد من عدم وجود اي شكاوى من سير الامتحانات بجميع الإدارات العشر، ووجه رئيس غرفة العمليات الرئيسية بضرورة التواصل المستمر بالإدارات للوقوف على أي معوقات لسير الامتحانات وحلها فورا سواء على مستوى امتحانات النقل او الشهادة المحلية، والاطمئنان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل جميع اللجان وتوفير المطهرات للطلاب وقياس الحرارة قبل الدخول للجان.

يذكر أنه نحو 91672 طالب وطالبة بالإعدادية العامة، منهم 1200 طالب بنظام المنازل، في 437 لجنة، ٤٦٥٠ طالب بالإعدادية المهنية، في ٢٦ لجنة، بإجمالي 96322 طالب للشهادة الإعدادية العامة والمهنية في 463 لجنة يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء.