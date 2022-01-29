هولندا تسجل 74 ألفًا و309 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

سجلت هولندا 74 ألفا و309 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 11 وفاة جديدة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

يشار إلى أن أعلى حصيلة إصابات سجلتها هولندا كانت أمس الجمعة، 29 يناير الجاري، واليوم السبت، بواقع 74 ألفا و309 إصابات، وجاءت أعلى حصيلة وفيات يوم 7 أبريل 2020، بواقع 234 وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و291 ألفا و437 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و01.71%.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم، أيضا أنه تم إعطاء 33 مليونا و29 ألفا و280 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتلقى 12 مليونا و398 ألفا و696 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء، بواقع 01ر71 في المئة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وقد أعلنت السلطات الهولندية عن عزمها تخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، الثلاثاء، عن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قوله إنه سيتم السماح للمطاعم والمتاحف والمسارح بالعمل مجددًا اعتبارًا من غد، مضيفًا: «نتخذ خطوة كبيرة بإعادة فتح المجال في هولندا في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الإصابات بالفعل».

يشار إلى أنه تم فرض إجراءات إغلاق كبيرة في هولندا منذ شهر ديسمبر الماضي، إلا أن الحكومة تتبع توصيات من لجنة صحية أيدت أمس إعادة فتح المجال التجاري.

ومن المقرر أن تسمح السلطات للمقاهي والمطاعم وكذلك دور الثقافة بإعادة فتح أبوابها حتى الساعة 10 مساء، ولكن مع الالتزام بقيود مثل الارتداء الإلزامي للكمامات وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح.