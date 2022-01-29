السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 22 مسجدًا الجمعة القادمة

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

أعلنت وزارة الأوقاف  22  مسجدًا الجمعة القادمة 4/ 2/ 2022م ، منها 19  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانًة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه  549 مسجدًا ، منها  469  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و  80   مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
1.  الشيخ رشاد – بنجا – طهطا 
2.  الرحمن – طما - سوهاج 
3.  عمرو بن العاص – الصفيحة- طهطا

مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
4.  النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة 
5.  الشهيد حسن المتولي – قرية الروضة – مركز الستاموني 
6.  شهدي  الإبراشي – سندوب - المنصورة 
7.  محمد سلامة – الربيعة – مركز دكرنس 
8.  الجوهري – عزبة الجوهري أبو جلال – مركز شربين 
9.  عزبة فودة ميت خيرون – مركز المنصورة
10.  أبو النصر – عزب العرب – أجا

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
11.  المدينة – المحمودية
12.  سليمان رزق – قرية سليمان رزق – جماع – دمنهور
13.  عزبة الشارية – جبارس – قرية الشارية – ايتاي البارود

مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
14.  التوبة – كفر داوود – مركز السادات
                                                                        
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
15.  النور – قرية  النواورة البداري

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
16.  الشيخ عبد الكريم – فاو بحري - دشنا

مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
17.  الفتح – البهسمون -اهناسيا

مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
18.  محمد النزلة - الشواشنة

مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
19.  البروج شرق – حاجر العديسات قبلي - الطود

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
1.  آل قنبر –  جهينة الشرقية 
                                                                                                                                               
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
2.  خوجة – مركز كفر الدوار
                                                                                                                 
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
3.  الخزرجي – شقرف - طنطا

الجمعة القادمة مساجد الإحلال والتجديد مديرية أوقاف المنوفية والترميم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

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