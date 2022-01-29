وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 22 مسجدًا الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف 22 مسجدًا الجمعة القادمة 4/ 2/ 2022م ، منها 19 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانًة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 549 مسجدًا ، منها 469 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 80 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

1. الشيخ رشاد – بنجا – طهطا

2. الرحمن – طما - سوهاج

3. عمرو بن العاص – الصفيحة- طهطا

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

4. النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة

5. الشهيد حسن المتولي – قرية الروضة – مركز الستاموني

6. شهدي الإبراشي – سندوب - المنصورة

7. محمد سلامة – الربيعة – مركز دكرنس

8. الجوهري – عزبة الجوهري أبو جلال – مركز شربين

9. عزبة فودة ميت خيرون – مركز المنصورة

10. أبو النصر – عزب العرب – أجا

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

11. المدينة – المحمودية

12. سليمان رزق – قرية سليمان رزق – جماع – دمنهور

13. عزبة الشارية – جبارس – قرية الشارية – ايتاي البارود

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

14. التوبة – كفر داوود – مركز السادات



مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

15. النور – قرية النواورة البداري

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

16. الشيخ عبد الكريم – فاو بحري - دشنا

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

17. الفتح – البهسمون -اهناسيا

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

18. محمد النزلة - الشواشنة

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

19. البروج شرق – حاجر العديسات قبلي - الطود

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

1. آل قنبر – جهينة الشرقية



مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

2. خوجة – مركز كفر الدوار



مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

3. الخزرجي – شقرف - طنطا