وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 22 مسجدًا الجمعة القادمة
أعلنت وزارة الأوقاف 22 مسجدًا الجمعة القادمة 4/ 2/ 2022م ، منها 19 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانًة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 549 مسجدًا ، منها 469 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 80 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
1. الشيخ رشاد – بنجا – طهطا
2. الرحمن – طما - سوهاج
3. عمرو بن العاص – الصفيحة- طهطا
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
4. النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة
5. الشهيد حسن المتولي – قرية الروضة – مركز الستاموني
6. شهدي الإبراشي – سندوب - المنصورة
7. محمد سلامة – الربيعة – مركز دكرنس
8. الجوهري – عزبة الجوهري أبو جلال – مركز شربين
9. عزبة فودة ميت خيرون – مركز المنصورة
10. أبو النصر – عزب العرب – أجا
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
11. المدينة – المحمودية
12. سليمان رزق – قرية سليمان رزق – جماع – دمنهور
13. عزبة الشارية – جبارس – قرية الشارية – ايتاي البارود
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
14. التوبة – كفر داوود – مركز السادات
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
15. النور – قرية النواورة البداري
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
16. الشيخ عبد الكريم – فاو بحري - دشنا
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
17. الفتح – البهسمون -اهناسيا
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
18. محمد النزلة - الشواشنة
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
19. البروج شرق – حاجر العديسات قبلي - الطود
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
1. آل قنبر – جهينة الشرقية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
2. خوجة – مركز كفر الدوار
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
3. الخزرجي – شقرف - طنطا