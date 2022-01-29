السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد حاتم مصور في مسلسل «منورة بأهلها»

محمد حاتم
محمد حاتم

يشارك النجم محمد حاتم في بطولة مسلسل "منورة بأهلها" للمخرج الكبير يُسري نصر الله وتأليف محمد أمين راضي، والمقرر إطلاقه يوم 4 فبراير على منصة شاهد vip، ويقوم حاتم خلال المسلسل بشخصية مهاب، وهو مصور لديه موهبة خاصة، قادم من السويس للقاهرة لتحقيق حلمه، ولكنه يكتشف أن ما ينتظره مختلف تمامًا عن أحلامه.

وأطلقت منصة شاهد مؤخرًا المقدمة التشويقية للمسلسل، لتكشف لنا عن لغز معقد في تفاصيل مختبئة في قصاقيص الصور، المسلسل مكوّن من 10 حلقات، وتدور أحداثه عام 2008، وبجانب محمد حاتم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ليلى علوي، باسم سمرة، ناهد السباعي، غادة عادل، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.

وفي الوقت نفسه ينطلق لمحمد حاتم الجزء الثالث من المسلسل الناجح أبو العروسة على قناة dmc وdmc دراما، بجانب منصة Watch it، حيث يستكمل حاتم تطوّر شخصية شريف الذي سيصبح أبًا للمرة الأولى، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

وكان النجم محمد حاتم قد شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل قصر النيل، والذي نافس به خلال موسم رمضان 2021، كما قدم اعمالًا درامية نالت نجاحًا كبيرًا مثل في كل أسبوع يوم جمعة وممالك النار.

كما حصل حاتم على جائزتين عن دوره في فيلم لما بنتولد، وهما أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة وجائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة و لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان

محمد حاتم الفنان محمد حاتم منورة بأهلها مسلسل منورة بأهلها المخرج يسري نصر الله

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