«الإقليمي للطاقة» يشارك في مؤتمر المياه والطاقة قضايا الألفية

تعتبر تحلية المياه أحد أهم أساليب توافر المياه لضمان تنمية مستدامة. يعقد مؤتمر "تحلية المياه من أجل البيئة: مياه وطاقة نظيفة " في الفترة من 20 إلى 23 يونيو 2022 في لاس بالماس، إسبانيا.

ويهدف المؤتمر لدفع عجلة توفير المياه العذبة للجميع بتكلفة معقولة ومع الاخذ في الاعتبار المتطلبات الاقتصادية والطاقية. كما يستعرض المؤتمر أحدث التطورات في تكنولوجيا تحلية المياه، وتكلفتها وامكانيات تطبيقها بما في ذلك القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ويشارك الدكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في اللجنة المنظمة والعلمية للمؤتمر. ويجمع المؤتمر بين الباحثين وصناع القرار والمديرين ومهندسي التصميم والمشغلين من شركات المياه والصناعات والإدارات الحكومية والشركات الاستشارية ومعاهد البحوث والجامعات.

أهداف المؤتمر

سيخصص هذا المؤتمر حول تحلية المياه من أجل البيئة للتقدم نحو توفير المياه العذبة للجميع، بتكلفة معقولة ومتطلبات طاقة اقتصادية. مع المصادر الطبيعية المحدودة والمستنفدة ، يمكن أن تكمل تحلية المياه بعض كميات المياه التي تفتقر بشدة إلى المياه اللازمة للتنمية المستدامة.

سيتم مناقشة مكانها في دورة المياه. وسيستعرض المؤتمر أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا تحلية المياه ، وتكلفتها ومدى تطبيقها، بما في ذلك القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وسيجمع العلماء الباحثين وصناع القرار والمديرين ومهندسي التصميم والمشغلين من شركات المياه والصناعات والإدارات الحكومية والشركات الاستشارية ومعاهد البحوث والجامعات.

سيتم التطرق إلى مكانة الصناعة والبحث واتخاذ القرار الحكومي في هذا السوق المزدهر.

سيكون سبب وكيفية دمج تحلية المياه في خطط إدارة المياه الوطنية أو الإقليمية ، وضمان الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، النقطة المحورية للمؤتمر.