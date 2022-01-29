السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يتفقد المدارس لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، جولة تفقدية صباح اليوم، للمرور على عدد من مدارس مدينة دمنهور لمتابعة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب.

وتفقد المحافظ مدارس: (الشهيد/ أحمد بهجت مناع الإعدادية بنات الجمهورية "سابقًا" -  الشهيد/ عماد نصر مطاريد الإعدادية بنات - الشهيد/ عبد المنعم رياض الإعدادية بنين)، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى ومادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية.

وشدد اللواء محافظ البحيرة، على اتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أبنائنا الطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وإجراء المسح الحراري وتعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتأكيد على إرتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ ١١٥٢٢٠ طالب وطالبة و٤٥٤٥ طالب وطالبة "إعدادية مهنية" يؤدن الإمتحانات بـ ٧٠٠ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية على مستوى المحافظة بالإضافة إلى ٤٨ طالب وطالبة إعدادية تربية خاصة فى ٤ لجان.

ووجه محافظ البحيرة، الطلاب، بالتأني والتركيز والجد والاجتهاد، متمنيًا لهم ولجميع أبنائنا الطلاب التفوق والنجاح، ورافق اللواء المحافظ خلال الجولة، الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، وكامل غطاس، رئيس مركز ومدينة دمنهور ومحمد الغراوي - مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم و عبد الله عمارة - مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية.

طلاب مدارس البحيرة اجراءات امتحانات محمد محافظ

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وائل لطفي

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