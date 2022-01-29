السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل سائق متهم بممارسة علاقة محرمة مع ضحية الهرم

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت جهات التحقيق بالهرم، اليوم السبت، إخلاء سبيل السائق، المتهم بممارسة علاقة غير شرعية مع ربة منزل، قتلت على يد إخوتها الثلاثة، وحملت سفاحًا، وأنجبت طفلًا إثر حدوث العلاقة بمنطقة الهرم.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالهرم، بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل بعد حملها سفاحًا وإنجابها طفلًا من سائق، بعدما حدث بينهما علاقة غير شرعية، وأن المتهمين أقاربها.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المجني عليها ربة منزل، وتبلغ من العمر 33 سنة، كما أنها كانت على علاقة غير شرعية بسائق، وأن وراء مقتلها أشقاءها.

وأكدت التحريات أن ابن القتيلة أكد صحة ما جاء في التحريات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وباستهداف المتهمين بمأمورية أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين.

اخلاء سبيل الأجهزة الأمنية مقتل ربة منزل أجهزة الأمنية علاقة غير شرعية ضبط المتهم جهات التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

طقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

مصر تستقبل نحو 4 ملايين جرعة «أسترازينيكا» من المملكة المتحدة (صور)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 29-1-2022

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة