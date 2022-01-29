إخلاء سبيل سائق متهم بممارسة علاقة محرمة مع ضحية الهرم

قررت جهات التحقيق بالهرم، اليوم السبت، إخلاء سبيل السائق، المتهم بممارسة علاقة غير شرعية مع ربة منزل، قتلت على يد إخوتها الثلاثة، وحملت سفاحًا، وأنجبت طفلًا إثر حدوث العلاقة بمنطقة الهرم.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالهرم، بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل بعد حملها سفاحًا وإنجابها طفلًا من سائق، بعدما حدث بينهما علاقة غير شرعية، وأن المتهمين أقاربها.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المجني عليها ربة منزل، وتبلغ من العمر 33 سنة، كما أنها كانت على علاقة غير شرعية بسائق، وأن وراء مقتلها أشقاءها.

وأكدت التحريات أن ابن القتيلة أكد صحة ما جاء في التحريات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وباستهداف المتهمين بمأمورية أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين.