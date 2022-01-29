السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: خفض مناسيب المياه في بحيرة وادي مريوط لحماية المنشآت والطرق

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة الحالية، وذلك على عدة مناطق متفرقة من المحافظات.

من جهته، قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة بما يضمن الحفاظ على منسوب المياه الآمن فى بحيرة وادى مريوط، وأيضا حماية الطرق المارة بالبحيرة، بالإضافة إلى حماية الأراضى والمنشآت بالمناطق المحيطة من الغرق نتيجة ارتفاع معدلات المياه بسبب الأمطار الغزيرة في الفترة الأخيرة.

كما أشار عبد العاطي، اليوم السبت، إلى أنه تم العمل بشكل مستمر لإنجاز هذه الأعمال ليلا وصباحا، مشيرا إلى أنه سيقوم بتكريم القائمين على تنفيذ هذه الأعمال نظرا لسرعة استجابتهم باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض منسوب المياه.

كما أشار وزير الري إلى أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروة السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

وأوضح الدكتور  عبدالعاطي، أنه أجهزة الوزارة قامت بالتعامل الفورى مع ارتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادى مريوط والناتج عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدينة الإسكندرية، مشيراً إلى قيام أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة بتركيب أربعة طلمبات متحركة تعمل بالديزل ووحدة واحدة تعمل بالكهرباء بالإضافة لوحدتين طوارئ سبق تركيبها فى شهر سبتمبر الماضى لخفض منسوب المياه بالبحيرة.

كما أشار الدكتور عبد العاطي إلى زيادة عدد الوحدات التى تعمل بالكهرباء إلى  5 وحدات لضمان استمرار تشغيل الوحدات بكامل طاقتها، بالإضافة إلى ذلك قيام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه في بحيرة مريوط والتي تلقى مياهها على مصرف غرب النوبارية.

 

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