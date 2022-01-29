«التنمية المحلية»: توفير 20 ألف فرصة عمل من خلال 2000 مشروع صغير

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" نفذ 2000 مشروع صغير ومتوسط خلال شهر ديسمبر 2021 فى مختلف محافظات الجمهورية بإجمالى قروض تصل إلى 400 مليون جنيه وساهم فى توفير 20 ألف فرصة عمل للشباب، موجهًا القائمين على "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية فى المحافظات بالمميزات والتسهيلات التي يقدمها البرنامج لتشجيع الشباب على التقدم لتنفيذ مشروعات صغيرة خاصة مع أهمية تبنى هذه المشروعات التى تلبى احتياجات سوق العمل وتبرز أفكار الشباب الإبداعية تساعد فى زيادة النمو الاقتصادى.

وأوضح شعراوى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال فى إقتصاديات جميع الدول المتطورة، مؤكداً أن هذه المشروعات هي العصب الرئيسى لاقتصاد أى دولة سواء متقدمة أو نامية لقدرتها على توفير فرص عمل مستدامة وزيادة التنوع الاقتصادي والتنافسية، وبالتالى المساهمة بشكل مثالى فى حل مشكلات البطالة وقال أن وزارة التنمية المحلية تشجع الشباب فى المحافظات على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مختلف المجالات حيث مشروعات إنتاجية و خدمية .

وأشار شعراوى إلى أن "مشروعك" هو أحد المبادرات الجادة التي استفادت من المميزات التى تقدمها مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد 5%، مؤكداً أن برنامج " مشروعك" نجح منذ انطلاقه فى توفير 1.3 مليون فرصة عمل للشباب فى مختلف المحافظات من خلال تنفيذ 188 ألف مشروع بإجمالى قروض تصل إلى 22.2 مليار جنيه.

وكشف شعراوى أن "مشروعك" ساهم فى تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات فى محافظات الصعيد والوجه القبلي، حيث حقق معدلات نمو عالية من خلال تنفيذ 99 ألف مشروعاً صغيراً بإجمالى قروض 11.5 مليار جنيه، وساهمت المشروعات فى توفير 595 ألف فرصة عمل للشباب، لافتاً أن محافظة المنيا هى الأعلى تنفيذاً فى عدد المشروعات فى محافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ 21.4 ألف مشروعاً بإجمالى قروض 2.5 مليار جنيه وفرت فرص عمل تصل إلى 136 ألف فرصة ، تليها محافظة سوهاج التى نفذت 19.5 ألف مشروعاً بإجمالى قروض 2.2 مليار جنية وفرت من خلالها 120 ألف فرصة عمل، ثم محافظة أسيوط التى نفذت 13 ألف مشروعاً بإجمالى قروض 1.6 مليار جنيه وفرت من خلالها 39 ألف فرصة عمل.

وطالب شعراوى الراغبين من الشباب و المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة بالتوجه لأقرب وحدة محلية فى محافظاتهم وتقديم طلب لوحدة "مشروعك" للحصول على قرض من خلال البنوك المشاركة فى "مشروعك" موضحاً أنه تم توفير 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية، وقال إن "مشروعك" يقدم عدة تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة موضحاً أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في جميع المحافظات المصرية.