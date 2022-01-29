الخارجية الأمريكية تغير التمويل العسكري للبنان ليشمل دعم سبل العيش لأفراد ​الجيش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعتزم تغيير محتوى التمويل العسكرى الأجنبى المخصص للبنان.

وأخطرت الخارجية الأمريكية​ ​الكونجرس​ باعتزامها تغيير محتوى التمويل العسكري للبنان، ليشمل دعم سبل العيش لأفراد ​الجيش اللبناني​.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن قوات الجيش اللبنانى يعملون تحت ضغط الاضطراب الاقتصادي وكذلك الاضطراب الاجتماعي.

ولفت الإخطار إلى أن دعم سبل العيش لأفراد القوات المسلحة سيقوي استعدادهم العملياتي ويخفف من الغياب عن الخدمة، وبالتالي يجعل أعضاء القوات المسلحة اللبنانية يتمكنون من مواصلة القيام بالوظائف الأمنية الملقاة على عاتقهم للتصدي لمزيد من تراجع الاستقرار، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

يجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت العام الماضى عن دعم إضافي للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون ​دولار​ أمريكي، بحسب ما أفادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند.

وأكد قائد الجيش اللبناني ​العماد جوزيف عون​ خلال زيارته واشنطن، أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أثرت بشكل كبير في الجيش، مما اضطر القيادة إلى اتخاذ تدابير استثنائية كثيرة لمواجهتها.

ولفت عون إلى أن الجيش مستمر في أداء مهماته بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق إلى الفتنة.

ونوّه قائد الجيش اللبنانى بالدور الذي يقوم به أبناء الوطن المغتربون الذين يبذلون جهودا لافتة لحشد الدعم الدولي لجيشهم.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون للضباط والعسكريين، أنه ليس أمامهم خيارات سوى المؤسسة العسكرية أو الفوضى، مشيدا بجهودهم في ظل الوضع الحالي في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها عون إلى اللواء اللوجستي في كفرشيما، الذي تسلم مؤخرا 60 حافلة سيتم وضعها بتصرف فوج النقل لتنفيذ خطة النقل المشترك للعسكريين.

وأكد عون في حديثه أن "اللوجستية هي القلب النابض لأي جيش، ولا يمكن لأي عسكري تنفيذ المهمات الموكلة إليه من دون الدعم اللوجستي".