حملات مكبرة بالمحافظات لإزالة 199 حالة تعدي على نهر النيل والمجاري المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة المحليات.

توفير الاحتياجات المائية للقطاعات المستفيدة من الموارد المتاحة

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 199 حالة تعدي فى نطاق محافظات “أسيوط- الدقهلية- البحيرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- قنا”، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة المحليات.

من جهته قال المهندس سامي الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات والمخالفات على جميع المجاري المائية والرياحات ومنافع الري والصرف، للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها لكل القطاعات المستفيدة.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري لـ«الدستور»، استمرار المتابعة اليومية للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة.

فى السياق ذاته أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرار أجهزة الوزارة وكافة القطاعات في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف بمختلف محافظات الجمهورية.