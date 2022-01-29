سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 29-1-2022

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية، خلال فترة التعاملات اليوم السبت ثانى أيام إجازة البنوك الأسبوعية ، حيث بلغ 15,72 جنيه ، في ظل اهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف يومياً لارتباطها باستقرار السوق المصرفية، وايضا التداول في البورصة وأسعار السلع والمنتجات الصناعية المستوردة من الخارج.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع بجميع فروع البنوك الحكومية والخاصة بمحافظات الجمهورية، فى ظل قيام البنوك بتوفير كميات الدولار اللازمة للعملاء لإحداث توازن فى أسعار البيع والشراء، وايضا إستقرار السعر فى شركات الصرافة.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم السبت، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وأيضا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، بينما بلغ 15.76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

واوضحت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما أظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم .



سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهيمنت معدلات الاستقرار لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.65 جنيه بينما البيع عند 15.75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم.