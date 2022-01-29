سان فرانسيسكو تسجل زيادة بنسبة 567% فى جرائم الكراهية ضد الآسيويين

أظهرت بيانات أولية صادرة عن إدارة شرطة سان فرانسيسكو، أن التقارير عن حوادث تنطوي على جرائم كراهية ضد أمريكيين من أصل آسيوي ومن سكان جزر المحيط الهادئ في المدينة قد زادت من تسعة في عام 2020 إلى 60 في عام 2021، بزيادة كبيرة قدرها 567 في المائة.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، أن العمدة لندن بريد أعربت عن خيبة أملها إزاء الارتفاع المذهل في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء، مبدية تشككها في أن الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير؛ لأن الناس يترددون في إبلاغ الشرطة بمثل هذه الحوادث.

ونقل عن العمدة قولها إنه "كمجتمع قمنا بحماية بعضنا البعض، وهذا ما يتعين علينا القيام به الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأبلغ تحالف أوقفوا الكراهية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي ومن سكان جزر المحيط الهادئ، وهو منظمة مقرها سان فرانسيسكو ترصد الحوادث المناهضة للأمريكيين من أصل آسيوي وسكان جزر المحيط الهادئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عن أكثر من 10 آلاف حادث كراهية في الفترة من مارس 2020 وحتى سبتمبر 2021.