السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة السيناتور الأمريكى ميت رومنى بفيروس كورونا

السيناتور الأمريكى
السيناتور الأمريكى ميت رومنى

 كشفت الفحوص الطبية، الجمعة، عن إصابة السيناتور الجمهوري الأمريكي ميت رومني بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".
وأشار بيان صادر عن مكتب رومني، إلى أنه بدون أعراض وسيتم عزله وسيعمل عن بعد للفترة الموصى بها، أما زوجته فكانت نتيجة تحاليلها سلبية وهما محصنان بكافة الجرعات من اللقاح المضاد للفيروس بالإضافة للجرعة المعززة.
وأصيب العشرات من أعضاء الكونجرس من كلا المجلسين "النواب والشيوخ" بالفيروس، ومعظمهم كانوا محصنين، وقد كشف عن إصابتهم بالفيروس منذ الصيف الماضي حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
يذكر أن الولايات المتحدة ما زالت تسجل حالات إصابة يومية تقدر بمئات الآلاف، ويوم الخميس الماضي بلغت الأعداد 570 ألف حالة، وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وكان الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للمجال الطبي قد ذكر، الأسبوع الماضي، أنه على ثقة من أن معظم الولايات الأمريكية ستشهد ذروة في حالات الإصابة بحلول منتصف شهر فبراير المقبل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الولايات المتحدة منتصف حصن اصابة الخميس امريكية الجمعة جمهور المقبل ماضي المجلس صحي بيان صحيفة السيناتور الجمهوري كورونا الأمريكي الكونجرس فيروس كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

طقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

محمد الباز يكشف عن كنز تركه ياسر رزق قبل وفاته

حالة الطقس في مصر.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل والوجه البحري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة