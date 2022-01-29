إصابة السيناتور الأمريكى ميت رومنى بفيروس كورونا

كشفت الفحوص الطبية، الجمعة، عن إصابة السيناتور الجمهوري الأمريكي ميت رومني بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

وأشار بيان صادر عن مكتب رومني، إلى أنه بدون أعراض وسيتم عزله وسيعمل عن بعد للفترة الموصى بها، أما زوجته فكانت نتيجة تحاليلها سلبية وهما محصنان بكافة الجرعات من اللقاح المضاد للفيروس بالإضافة للجرعة المعززة.

وأصيب العشرات من أعضاء الكونجرس من كلا المجلسين "النواب والشيوخ" بالفيروس، ومعظمهم كانوا محصنين، وقد كشف عن إصابتهم بالفيروس منذ الصيف الماضي حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة ما زالت تسجل حالات إصابة يومية تقدر بمئات الآلاف، ويوم الخميس الماضي بلغت الأعداد 570 ألف حالة، وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكان الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للمجال الطبي قد ذكر، الأسبوع الماضي، أنه على ثقة من أن معظم الولايات الأمريكية ستشهد ذروة في حالات الإصابة بحلول منتصف شهر فبراير المقبل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.