عقد ورشة عمل للمفتشين المنضمين لهيئة الدواء المصرية

عقدت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل للمفتشين المنضمين حديثًا للعمل بالهيئة في محافظات جنوب الصعيد (قنا - الأقصر - أسوان).

وأكدت الهيئة، فى بيان لها، أن الهدف من التدريب هو إكساب المتدربين المهارات الفنية اللازمة للعمل في مجال التفتيش الصيدلي، والتعرف على دور المفتشين الجدد في الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية، ومواصفات التخزين والتوزيع الجيد للمستحضرات الصيدلية؛ للحفاظ على جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الدوائية، ومناقشة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل التفتيش الصيدلي، وتم عرض أنواع الغش التجاري، ودور التفتيش الصيدلي في مكافحته.



وفى سياق متصل، حرص رئيس هيئة الدواء المصرية على المشاركة في الورشة، وأكد على أهمية التواصل بشكل مستمر مع الصيادلة بكافة المحافظات، وخاصة الصيادلة العاملين بالهيئة، وتوجه بالشكر للمفتشين بالمحافظات؛ لما يقومون به ف جهد يساهم في ضبط سوق الدواء المصري، والحفاظ على جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الدوائية التي يحتاجها المواطن المصري.

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ترتيب أولوياتها، وأنه آن الأوان لتتولى الهيئة كافة اختصاصاتها بالمحافظات من خلال إنشاء مقرات فرعية بكافة محافظات الجمهورية، كما أكد أيضا حرص الهيئة على تكرار اللقاءات مع المفتشين بالمقرات الفرعية بشكل دوري.



من جانبه، حرص المستشار الدكتور، محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، على توضيح كافة الجوانب التشريعية الخاصة بعمل السادة المفتشين، والتي تساهم في تحقيق سلامة الإجراءات القانونية اللازمة لعمل المفتشين.



يأتى ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تنمية مهارات وقدرات المفتشين؛ لإحكام الرقابة على سوق الدواء بكافة محافظات الجمهورية.