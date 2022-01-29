السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول: الاتحاد الأوروبى يستعد للرد الروسى على العقوبات المحتملة

الأتحاد الأوروبي
الأتحاد الأوروبي

قال مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يستعد للإجراءات التي قد تتخذها روسيا ردا على العقوبات الأوروبية المحتملة على خلفية الوضع حول أوكرانيا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قال المسؤول للصحفيين : "نظرا لإعدادنا العقوبات، نستعد أيضا للعقوبات المضادة المحتملة، وحسب اعتقادنا، فإن سوق الطاقة هي ما يجب أن نولي اهتماما كبيرا لها".

 

وأضاف أن المفوضية الأوروبية تقيم سيناريوهات انقطاعات محتملة في توريدات الغاز الروسي، وتتصل بشركاء آخرين لضمان تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز.

 

وقال: "سنواصل الاتصالات مع الشركاء والموردين بشأن الخطوات الإضافية لضمان مسارات مختلفة للتوريدات، وخاصة في حال أي انقطاع محتمل في ظل التصعيد الجيوسياسي".

 

وكانت الدول الغربية قد هددت روسيا بـ"عقوبات غير مسبوقة" في حال "هجومها" على أوكرانيا، لكن موسكو أكدت مرارا أنها لا تخطط لأي هجوم على أوكرانيا.

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