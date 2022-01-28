السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الحج والعمرة» السعودية: 95 ألف شخص أدوا العمرة اليوم

رحلات العمرة
رحلات العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية التقرير اليومي لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم إصدار نحو 24 مليونا و299 ألفا و258 تصريحا لدخول المسجد الحرام وذلك حتى اليوم الجمعة.

 

ولفتت الوزارة، إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول المسجد الحرام كان 300 ألف و288 تصريحًا، منها 204 آلاف و795 مصليا، و95 ألفا و493 عمرة، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 77 ألفا و468 مصليا و62 ألفا و990 معتمرا يوميا.

 

وأشارت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول المسجد النبوي بلغت نحو 3 ملايين و175 ألفا 960 تصريحا، لافتا إلى أن اليوم قد زار 3 آلاف و960 زائرا لقبر الرسول الكريم، كما قام 7 آلاف و819 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 11 ألفا و779 تصريحا.

 

وأوضحت أن المتوسط اليومي للتصاريح اليومية في المسجد النبوي منها نحو 9 آلاف و183 تصريحًا لزيارة قبر الرسول الكريم، و9 آلاف و175 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

 

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت عن إطلاقها تطبيق Saudi Visa Bio ويهدف هذا التطبيق إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة.

 

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، إلى أن التطبيق يقوم بتسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن من خلال الهواتف الذكية، كما يقوم التطبيق بتسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين قبل إصدار تأشيرة الحج أو العمرة  والقيام بربط البصمة الخاصة بالمعتمر أو الحاج بالتأشيرة.

 

وأضافت أن التطبيق قد أطلقته وزارة الخارجية السعودية لتجويد الخدمات المقدمة للمعتمرين وتسيير الإجراءات لدخولهم الأراضى المقدسة، وستقوم المملكة العربية السعودية بالتوسع فى استخدام التطبيق فى عدد من الدول وفقا لخطة زمنية.

وزارة الحج والعمرة السعودية مسجد الحرام المسجد النبوي الروضة الشريفة ضيوف الرحمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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