لطيفة: انتظروني في سلسلة حفلات بالسعودية

حرصت المطربة لطيفة على حضور احتفال JOY AWARDS الذي أقيم أمس بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

وأعربت لطيفة عن سعادتها بالتطورات الكبيرة التي تحدث في المملكة العربية السعودية على كافة المستويات، مؤكدة أن هيئة الترفيه ساهمت بشكل كبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية والإبداعية في جميع أنحاء الوطن العربي وليس السعودية فقط.

وأضافت أنها فخورة بمشاركتها في حدث عربي هام وضخم يضم كافة النجوم من الوطن العربي، مؤكدة أنها تستعد لسلسلة حفلات جديدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، وأن تطورات التي شهدتها السعودية جذبت كافة النجوم من المجالات المختلفة للتواجد والمشاركة بهذه الفعاليات الكبيرة.