الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب «التنسيقية» يجرى جولة ميدانية لحل مشكلات المواطنين بالشرقية

النائب خالد متولي
النائب خالد متولي

يواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاتهم الميدانية للتعرف علي مشكلات المواطنين في القري والنجوع بالمحافظات المختلفة، للعمل على حلها والاندماج مع مشكلات الشارع المصري تحت شعار «سياسية بمفهوم جديد» تجمع بين العمل التشريعي والخدمي للمواطنين.

من جانبه، أجري النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زياة ميدانية في عزبتي الشوايكة ومتولي دسوقي بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، لمناقشة  عض مشكلات العزبتين، كما تم الرد على استفسارات الأهالي المتعلقة بقطاعات الري والصرف وبعض مشكلات المواطنين مع ارتفاع القيمة الإيجارية لهيئة الأوقاف، وتم التعهد بالسير في حل مشكلات المواطنين بالعزب المجاورة.

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7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يثرون معرض الكتاب بإصدارات متنوعة

وكان قد شارك 7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدارات مختلفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسختة الحالية، المقام في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل.

ويشارك الزميل عمرو عزت حجاج، بكتاب الثورة المهدية عن دار سنابل للنشر والتوزيع، والزميل آدم الطوخي بكتاب بنو آدم، عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، والزميل رامي عبد الباقي، بكتاب نسور الظل، عن دار زين للنشر والتوزيع.

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كما يشارك الزميل محمد محرم، بكتاب الوعي المالي.. كتاب من وحى الألم، عن دار المعالي للنشر والتوزيع، والزميل مصطفى كُريم بكتاب القوى الإنسانية، ضمن سلسلة الحياة الطيبة مع اثنين من المؤلفين، ومجموعة قصصية بعنوان "كما تراها" وتحوي 8 قصص قصيرة، وكتاب "الحياة الطيبة" بمشاركة 3 مؤلفين، عن دار نبراس للنشر والتوزيع.

ويشارك الزميل قياتي عاشور، بكتاب الثقافة والإبداع، الصادر عن دار روابط للنشر والتوزيع، والزميل مينا كمال بكتاب فن الدهاء، عن دار اكتب للنشر والتوزيع.

وتحمل الدورة الـ 53 من معرض الكتاب عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وحسب تصريحات صحفية سابقة للدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تعتبر الدورة أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تشمل 5 صالات تتضمن 900 جناح.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مشكلات المواطنين سياسية بمفهوم جديد النائب خالد بدوي الشوايكة متولي دسوقي الشرقية

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وائل لطفي

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