الزمالك يحقق أول انتصاراته فى كأس الرابطة بعد الخروج من البطولة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وجاء الفوز معنويًا بعد وداع الفريق الأبيض المسابقة بشكل رسمي.

ورفع الزمالك رصيده عند 4 نقاط متساويًا مع سيراميكا كليوباترا وفاركو قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وانتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في كأس الرابطة المصرية بتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وسجل هدفي الزمالك رزاق سيسيه في الدقيقة 27 ويوسف أوباما من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وكرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح سيراميكا قابلها شادي حسين بتسديدة من لمسة واحدة بالقدم اليسرى تصدى لها حارس المرمى.

وتمريرة من أوباما لاعب الزمالك إلى أوناجم، لكن قطع الكرة مصعب البطاط الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا.