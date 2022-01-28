أغراض تستخدم في مراحل الطفولة المختلفة (صور)

بمجرد ولادة الطفل يبدأ الأباء في شراء مستلزمات الأطفال، لكن معظم المنتجات لا تكون مفيدة إلا لفترة قصيرة من الزمن؛ ولحسن الحظ هناك منتجات مبتكرة تتميز بتعدد الاستخدامات لتنمو جنبًا إلى جنب مع طفلك.

فبرغم إنفاق الآباء الكثير من المال على مستلزمات الأطفال التي غالبًا ما تكون مفيدة فقط في السنة الأولى فقط ولكن لحسن الحظ هناك العديد من منتجات الأطفال القابلة للتحويل التي يمكنك استخدامها لسنوات بدلاً من شهور؛ وستنتقل هذه المنتجات مع طفلك من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة الطفولة، وأحيانًا بعد ذلك؛ سنعرضها لكم في السطور التالية.

سكوتر يساعد الأطفال على الركوب بغض النظر عن مدى قدرتهم على التوازن



تعتبر هذه اللعبة مفيدة لثلاث مراحل مختلفة من الحياة ويمكنك استخدامها عندما يمشي طفلك مبكرا وفي وقت لاحق عندما يكبر طفلك يمكن استخدم وضع عربة الدفع والسحب لنقل ألعابه في جميع أنحاء المنزل؛ وعندما يكبر الطفل يمكنه استخدامها.

حاملة أطفال تريح لك ظهرك أثناء نمو طفلك

عندما يزداد حجم رضيعك بالتدريج سيكون من الصعب عليك حمله ما وضعه علي صدرك مباشرة؛ وبدلا من ذلك بإمكانك استخدام مقعد الورك لإبقائه قريبًا دون إيذاء ظهرك وكتفي.

سرير خشبي مريح يناسب جميع مراحل الطفل العمرية

لضمان حصول طفلك على نوم جيد، تم تصميم هذا السرير مع حاجز للأطفال الصغار للحفاظ على سلامتهم وهناك نوع آخر منه بالحجم الكامل للأطفال الأكبر سنًا، لذا تأكد من الحصول على طقم السرير بالحجم الملائم.

عربة الأطفال للتنقل مع الطفل

عربة الأطفال متعددة الاستخدامات أمر لا بد منه إذا كانت تناسب ميزانيتك ويمكنك وضع طفلك بها والتحرك لجهات مختلفة مثل المستشفى أو الذهاب للتنزه وكذلك عبر المركز التجاري للتسوق.

ويسمح لك تصميمها بإدخالها بمقعد السيارة عند الحاجة أو استخدامها كعربة أطفال عادية، ويمنحك مساحة لركوب طفل ثانٍ واقفًا عندما يتعب من المشي.

كرسي مرتفع يمكن استخدامه في أكثر من تناول الطعام



الكراسي المرتفعة النموذجية مفيدة لفترات كثيرة من الوقت لتلائم طبيعة نمو طفلك فعلي سبيل المثال هذا الكرسي قابل للتعديل ليتمكن طفلك من استخدامه أثناء نموه؛ ويمكن استخدامه ككرسي مرتفع عادي ، وتم إبتكاره ليكون كرسي داعم للرضع أو طفل صغير ، وأخيراً يستخدم ككرسي للشباب.