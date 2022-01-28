الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تحقق نسبة إنجاز 99% فى الرد على الشكاوى

وزير التعليم
وزير التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة كوسيلة للتواصل بين الدولة والمواطن لحل ومواجهة المشكلات فيما يتعلق بموضوعات التعليم قبل الجامعي، وإيجاد حلول لها والتعامل مع المقترحات والطلبات المقدمة من المواطنين، ومساعدتهم فى حل مشكلاتهم بأسرع وقت ممكن، بهدف تقديم خدمة أفضل تتفق مع اتجاهات الدولة للتحول الرقمي.

وأشارت الوزارة إلى وجود العديد من القنوات للتواصل مع الوزارة لتقديم الطلبات والشكاوى والاستفسارات والاقتراحات، والتى تناسب جميع فئات المجتمع، وتراعي التنوع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، منها ما هو تقليدي كالتليفون «الخط الساخن» والبرقيات والبريد والفاكس والتسليم باليد، ومنها ما يناسب التطور الرقمي مثل تطبيقات الواتس آب والبريد الإلكتروني و"فيسبوك"، فضلًا عن منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.

من جانبه، قال محمد عبدالقادر، مدير عام الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتطوير الأداء وتفعيل الرقمنة بدأت الإدارة في تدريب العاملين على التعامل مع المنظومة لمواكبة الرقمنة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للطلبات التي تقدم ورقيًا فتتم ترجمتها إلكترونيًا والتعامل معها لاحقًا بشكل إلكتروني كامل وترفع على بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ويمكن متابعتها من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة للانتقال للوزارة أو التواصل المباشر مع المسئولين بها في كل مراحل المعالجة الداخلية لها ومعرفة الرد والتعقيب عليها أيضًا.

وأوضح أن الوزارة تلقت حتى نهاية ديسمبر 2021 «605,693» شكوى وطلب، وتم الرد على «603,720» بنسبة إنجاز 99%، وأن متوسط معدل سرعة الرد على الموضوعات، وصل في ديسمبر 2021 إلى سبعة أيام وفقًا لما هو مسجل على منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن عدد الموضوعات الواردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغت «168,297» حتى نهاية ديسمبر 2021، وتم الرد على «166,324» بنسبة إنجاز 99%.

وأعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديرها للجهد المبذول من جميع العاملين بالمديريات التعليمية، والعاملين بجميع قطاعات الوزارة، والإدارة العامة لمركز الإتصالات وخدمة المواطنين، والعاملين بمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، وهو ما أسفر عن تحقيق نسب إنجاز  للمديريات ما بين 97% و100%، ونسب إنجاز للإدارات والجهات التابعة ما بين 95% و100% بنهاية ديسمبر 2021.

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