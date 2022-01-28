11 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية

أعلن المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه تم غلق باب التقديم للانتخابات بإجمالى 104 مرشح تقدموا بأوراقهم إلى مقر التقديم بالإسكندرية، على مقاعد رئيس نقابة الإسكندرية وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء مجالس الشعب بالنقابة العامة، في الفترة من 12 يناير حتى 25 يناير من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساءً، وسط إجراءات احترازية مشددة.



وأضاف «فتح الباب»، إن 11 مرشحا يتنافس على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، كما ينافس المرشحين على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة لنقابة المهندسين بالإسكندرية لاختيار 7 مقاعد وهم "3 ميكانيكا، 2 مدنى، 1 كهرباء،1 كيمياء".



وأوضح، أن بدء تلقى الطعون والتنازلات يومى 30، 31 يناير الجاري، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 25 فبراير المقبل، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد للانتخابات وتسهيل عملية التصويت للمهندسين.

وكانت قد بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة المهندس محمد فتح الباب، رئيس اللجنة فى تلقى طلبات الترشيح على مقعد رئيس النقابة بالإسكندرية، و7 مقاعد لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية.