الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تزايد الإقبال على معرض الكتاب فى منتصف يومه الثانى

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تزايد أعداد المواطنين الوافدين على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 عصر اليوم الجمعة، في ثاني أيامه بمنتصف اليوم، والتزم كل الحاضرين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، وارتداء الكمامات الطبية واستخدام أدوات التعقيم والمطهرات، بجانب اتخاذ مسافات اجتماعية آمنة بين المواطنين وبين بعضهم.

وتوافد مئات المواطنين منذ الصباح الباكر على معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثاني بغرض اقتناء العديد من الكتيبات، وحرص جميع الوافدين على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية خلال التجول بالمعرض.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، يوم الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، وقد فتحت أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

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ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين، والذي يضم خمسة ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

المواطنين القاهرة بوابة معرض القاهره الدولي للكتاب فيروس كورونا معرض القاهرة الدولى معرض الكتاب

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