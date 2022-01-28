الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد شارع البازار ويطالب المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم عقب صلاة الجمعة، شارع البازار  في نطاق حي الشرق.

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والتقى محافظ بورسعيد عدد من المواطنين خلال جولته بالشارع، وتناقش معهم في عدد من الملفات التي تهم المواطنين.

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وأكد المحافظ أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية والصناعية والسياحية والتي أدت إلى عودة رحلات اليوم الواحد للمحافظة وزيارة الحدائق وأسواق الأسماك والبازار الجديد وكذلك المحلات التجارية.

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وطالب المحافظ من المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم.

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وشدد المحافظ على أصحاب المحال التجارية المتواجدة بالشارع الالتزام بالمساحات القانونية المقررة لهم وفقا لتراخيص المحلات، فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري للشارع أمام رواده من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى.

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وائل لطفي

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