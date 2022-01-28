الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس السائق المتهم بالتحرش اللفظي بـ«كارولين عزمى»

كارولين عزمى
كارولين عزمى

أمرت نيابة النزهة، بحبس السائق المتهم بالتحرش اللفظي بالفنانة كارولين عزمى، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، حول تعرض الفنانة كارولين عزمي، لواقعة تحرش لفظى أثناء قيادتها سيارتها في دائرة قسم النزهه، من قبل رجل كان يقود سيارته بجوارها، عن أن المتهم وجه لها ألفاظا نابية وشتائم وسبابا وعبارات خادشة للحياء دون أن تفعل له شيئا، وأن المتهم لاحقها وقام بمحاولات التضييق عليها بسيارته على الطريق، كادت أن تؤدى إلى وقوع حادث تصادم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" للفنانة كارولين عزمى، توضح فيه تضررها خلاله من قائد سيارة "محددة"، للتعدي عليها بالسب ومضايقتها، أثناء استقلالها سيارتها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسيارة المُستخدمة، وتبين أنه "سائق بإحدى شركات النقل الخاص" لا يحمل تراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على إثر حدوث خلافات بينهما، لانحراف المذكورة بسيارتها عليه أثناء القيادة حال استخدامها الهاتف المحمول.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.

نيابة النزهة حادث تصادم المباحث الجنائية تحرش لفظي كارولين عزمي

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وائل لطفي

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