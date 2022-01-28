«تحيا مصر» ينعى أكبر معمرة: ضربت أروع الأمثلة فى العطاء

نعى صندوق تحيا مصر، فهيمة إبراهيم، أكبر معمرة في مصر، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وقال الصندوق في بيان اليوم “رحم الله الحاجة فهيمة التي ضربت أروع أمثلة العطاء وبادرت بالتبرع بمدخراتها لصالح صندوق تحيا مصر، وسيظل الصندوق يثمّن هذه المشاركة التي دعمت بها الفقيدة مبادئ التكافل والتراحم بين أبناء الوطن”.

وأضاف "وكانت رحمة الله عليها مثالا للمرأة المصرية التي دعمت قريتها وساندت أهلها وأرست قواعد التكافل بين أبنائها.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراحلة قبل عامين بعد تبرعها بمبلغ 30 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، إيمانا بدورها في مساعدة بلدها ورغبتها في المشاركة لدعم غير القادرين.