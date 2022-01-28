الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 4 عاطلين يروجون الهيروين والاستروكس فى القليوبية

جريدة الدستور

ألقت مباحث القليوبية القبض على 4 عاطلين لترويجهم المواد المخدرة على عملائهم خلال حملة أمنية مكبره، شملت عدة أقسام بنطاق المديرية، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 عاطلين ببنها وشبين القناطر والخانكة، وبحوزتهم (60 جرام هيروين، 170 جراما من مخدر الأيس، و30 جرام استروكس، وسلاح ناري، وهاتف محمول ومبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة تجارتهم الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المباحث الجنائية مدير أمن القليوبية مباحث القليوبية حملة أمنية مكبرة

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