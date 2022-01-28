الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شقيقين أجبرا صاحب مطعم على توقيع إيصال أمانة

حبس شقيقين
حبس شقيقين

أمرت جهات التحقيق بمصر القديمة، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامها بإجبار صاحب مطعم على توقيع إيصالات أمانة.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من مالك مطعم، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، بتضرره من شقيقين، مقيمان بدائرة القسم، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من زوجة أحدهما مـن داخـل السيارة خاصتها، على إثر ذلك حدث بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاهما على الآخر بالضرب، وتم الصلح والتراضي "وتحرر عن ذلك المحضر اللازم".

وعقب ذلك، اصطحباه بسيارة خاصـة بأحدهما داخل جراج بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم، وأجبروه على توقيع إيصالي أمانة بمبلغ مالي. 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما إيصالي الأمانة المُشار إليهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهات التحقيق مصر القديمة حبس ايصالات أمانة المباحث الجنائية قسم شرطة مصر القديمة

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وائل لطفي

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