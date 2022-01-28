الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من تبطين 400 كيلو متر من الترع المتعبة في بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببنى سويف، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، و تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

 وأوضح محافظ بني سويف، بحسب التقرير الذي أعده المهندس نصر بركات البلاصي وكيل وزارة  الري، أنه يجرى العمل في تنفيذ 41 عملية، حيث تم الانتهاء من تبطين 400 كم تقريبا  من الترع المتعبة بتكلفة 853 مليون جنيهاً، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها  806 كم تقريباً بتكلفة  2 مليار و165مليون جنيهاً تقريباً.

  لتخدم 303 ألف و 128  فداناً من خلال 195 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 631.6 كم تقريباً تخدم زمام 204 ألف و229 فداناً باعتمادات تقدر بنحو مليار و560 مليون جنيهاً، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 174كم تقريباً تخدم زمام 98 ألف و899 فداناً.

وشدد محافظ بنى سويف على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

بني سويف مشروعات التعديات الدكتور محمد هاني غنيم الوحدات المحلية الترع والمصارف

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