الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنوفية : متابعات دورية لأعمال الرصف والتطوير بشوارع منوف والباجور وسرس الليان

متابعات دورية لأعمال رصف وتطوير شوارع منوف والباجور وسرس الليان

أعمال التطوير
أعمال التطوير

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، السيد علي، أعمال فرد طبقة الأساس بطريق مصرف كفر الباجور بطول 2,860 كم، ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المحور الجديد سيساهم وبشكل كبير في تخفيف الضغط المروري عن مدينة الباجور، وسيحقق سيولة مرورية للقادمين من الطريق الإقليمى والمتجه إلى مدينتى منوف وسرس الليان، كما تابع أعمال رفع مناسيب بالوعات الأمطار والصرف الصحى بشارع رضا والي تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أعمال قطع الفرمة ورفع المناسيب بشارع الجمهورية مع رفع نواتج التطوير أولا بأول، فضلا عن متابعة أعمال تركيب البلدورات بشارع عبده حمزة، مؤكدا على المتابعة المستمرة لكافة أعمال التطوير بالمدينة لدفع منظومة العمل مع التأكيد على الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة حفاظا على الصالح العام، وفي منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تركيب البلدورات بطريق (منوف – الحامول) تمهيدا لأعمال الرصف، فضلا عن متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع بورسعيد وطريق المقابر بقرية غمرين التابعة للوحدة المحلية بمنشأة سلطان.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومي والميداني بالشارع ومتابعة أعمال التطوير بكافة القطاعات الخدمية وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع. 

ويتم ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وعلى صعيد آخر، كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

خدمات الصرف الصحي محافظة المنوفية المرور تطوير جمهور سيولة مرورية مشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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