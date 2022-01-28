الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حفل «حنة» يتحول إلى مأتم بعد إطلاق شقيق العريس النار وقتل طفل فى أوسيم

طلق نارى
طلق نارى

تحول حفل "حنة" زفاف إلى مأتم، بعد إطلاق شقيق العريس أعيرة نارية ابتهاجًا بالزفاف، إلا أن طلقة أصابت طفلا ما أسفر عن مصرعه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغًا يفيد بمصرع طفل نتيجة إصابته بطلق ناري في حفل زفاف، وانتقل رجال المباحث بإشراف الرائد أحمد فرحات، رئيس مباحث مركز أوسيم إلى محل الواقعة، وتبيَّن أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وخلال حضوره حفل "حنة" زفاف، أطلق شقيق العريس أعيرة نارية ابتهاجًا بالزفاف، إلا أن طلقة أصابت الطفل، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وفر المتهم هاربًا.

وتمكن الرائد وليد كمال معاون، مباحث مركز أوسيم من القبض على المتهم، قبل مرور ساعة على هروبه، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن السلاح فرد خرطوش بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أعيرة نارية طلقة رجال المباحث سلاح الجريمة مركز شرطة أوسيم الطفل

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