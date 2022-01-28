الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 28 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية بالصومال

الصومال
الصومال

لقى 28 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مصرعهم في عمليات عسكرية بمحافظة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية.

وقال الجيش الصومالي، في بيان له، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الصومالية تعقبت، مخابئ الإرهابيين، في عدد من المناطق فى مدينة بلعد، ومنها منطقة مريري ومكي طيري، وشنلو وياقلي وطغحو، وتمكن من تصفية 28 عنصرا منهم.

والأحد الماضى، أعلن الصومال أن قوات "غورغور" الخاصة بالجيش الصومالي تمكنت من تصفية إرهابي يدعى داو إبراهيم شامبل في ضاحية مدينة غوريعيل التابعة لولاية غلمدغ الإقليمية.

وأفاد ضباط قوات "غريغور" بأن الجيش نفذ عملياته العسكرية في المناطق الريفية المحيطة بمدينتي "غوريعيل" و"عيلبور" بإقليم غلغدود وسط الصومال، بحسب ما ذكرت الوكالة الصومالية.

تجدر الإشارة إلى أن القتيل كان منسق المنطقتين المذكورتين لدى عناصر ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويواصل الجيش الصومالي عمليات عسكرية للقضاء على فلول متمردي ميليشيات الشباب الإرهابية والمرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفى نوفمبر الماضى، استسلم ثلاثة عناصر من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى، لقوات الجيش الصومالي المتمركزة في مدينة واجِد بمحافظة باكول الصومالية.

وقال قائد مركز شرطة مدينة واجِد غوري إسحاق، إن الخطوة التي اتخذها هؤلاء الشبان شجاعة، داعيا من تبقى في صفوف ميليشيا الشباب المتطرفة إلى اتخاذ نفس هذه الخطوة لإنقاذ حياتهم من الخطر، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية عن قائد الشرطة.

كما نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية، بالإضافة إلى نزع الألغام في بلدات بمحافظة شبيلى السفلى الجنوبية.

وتمكنت قوات الكوماندوز الخاصة "جورجور" للجيش، من تنفيذ عملية عسكرية مخططة ضد الخلايا الإرهابية في مناطق تابعة لمحافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب غرب، حسب وكالة الأنباء الصومالية.

حركة الشباب الإرهابية تنظيم القاعدة الجيش الصومالي الصومال القوات المسلحة

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