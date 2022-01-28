الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سائق يستولي على 60 طن سلع تموينية

جريدة الدستور

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة استيلاء سائق على كميات من السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى الشركات لتجارة الجملة، بقيام سائق بإحدى الجمعيات لنقل البضائع المتعاقدة مع الشركة المشار إليها لنقل بضائعها، بالاستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة والاستيلاء على قيمته لنفسه مما أضر بالمال العام.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعن قيام المذكور باستغلال طبيعة عمله بنقل كمية من السكر وزنت 60 طنا بإحدى السيارات من أحد مصانع السكر إلى مخازن الشركة المشار إليها، حيث استولى على الكمية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمة تلك البضائع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة الاموال العامة الجريمة المنظمة مخازن الشركة

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