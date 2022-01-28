الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

من هي شيومارا كاسترو أول رئيسة لهندوراس؟

شيومارا كاسترو خلال
شيومارا كاسترو خلال حفل تنصيبها

أدت شيومارا كاسترو اليمين الدستورية كأول رئيسة لهندوراس، أمس الخميس، أمام حشد من الحضور من بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وزوجها الرئيس السابق مانويل زيلايا فى ملعب كرة قدم.

وترصد الدستور من خلال التقرير التالى أبرز المعلومات عن الرئيسة الجديدة لهندوراس.

من هى شيومارا كاستروا أول رئيسة لهندوراس؟

  • ولدت كاسترو فى في 30 سبتمبر 1959.
  • هى سياسية وسيدة أعمال، وأول امرأة تتولى الرئاسة في البلاد.
  • انضمت شيومارا للحزب الليبرالي الهندوراسي منذ عام 2005 وحتى عام 2009.
  • شيومارا كاسترو هى زوجة الرئيس السابق ميل زيلايا الذى أطاحه انقلاب في العام 2009.
  • وهى زعيمة حزب ليبرى اليسارى، كما تعد السياسية الأكثر تأثيرا فى اليسار الهندوراس.
  • أنهت شيومارا 12 عاما من الحكم المحافظ للحزب الوطني، الذي شابته فضائح ترتبط بالجريمة المنظمة وتهريب الكوكايين.

وفى خطاب تنصيبها، قالت كاسترو الكارثة الاقتصادية التي ورثتها لا مثيل لها في تاريخ بلادنا.

وتواجه حكومة كاسترو تحديات بشأن الكونجرس المنقسم بشدة، والعلاقات مع الصين بسبب احتفاظ هندوراس بعلاقات دبلوماسية مع تايوان.

من جانبها، تعهدت هاريس بتقديم الحكومة الأمريكية الدعم لذلك البلد الواقع في أمريكا الوسطى من أجل وقف مد الهجرة ومحاربة الفساد.

كما وعدت هاريس خلال اجتماع مع رئيسة هندوراس عقب تأدية اليمين، بالتعاون في قضايا الهجرة والتنمية الاقتصادية ومكافحة الإفلات من العقاب.

وقالت إنها ترحب بخطط كاسترو لطلب مساعدة الأمم المتحدة في تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.

والأحد الماضى، هرب المرشح لرئاسة برلمان هندوراس، خورخي كاليكس، من خلف المنصة أثناء تأدية اليمين، إثر وقوع اشتباكات بالأيدي.

جاء ذلك بعد انشقاق عشرين عضوا عن حزب رئيسة البلاد المنتخبة شيومارا كاسترو، قبل أسبوع من توليها منصبها، وبدأ تبادل الشتائم مع افتتاح جلسة البرلمان عندما اقترح النواب العشرون في حزب الحرية وإعادة التأسيس (يسار) أحدهم، خورخي كاليكس، ليشغل منصب رئيس البرلمان، بحسب "يورو نيوز".

شيومارا كاسترو اليمين الدستورية هندوراس نائبة الرئيس الأمريكي ملعب كرة قدم

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وائل لطفي

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