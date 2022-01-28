بطريرك القسطنطينية يترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس جاورجيوس المقدسة

ترأس البطريرك المسكوني برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية، بترأس صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديس جاورجيوس البطريركية المقدسة في الفنار.

جاء ذلك بمشاركة مع أعضاء الوفد الرسمي لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، و نيافة المطران غريغوريوس مطران الكاميرون ، و المطران يوانيس مطران زامبيا، والأسقف تيوفيلوس اسقف توليارا وجنوب مدغشقر، ونيافة المطران إغناتيوس ديمتريادوس وألميروس ممثلا الكنيسة اليونانية، والمسيحيون من داخل المدينة وخارجها.

جدير بالذكر، أن قداسة البطريرك المسكوني برثلماوس ، عقد جلسة استماع مع الأساقفة ممثلي كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس ، و الذين قدموا له رسالة من قداسة بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، ثيودور الثاني ، بخصوص حالة العرش البطريركي بالإسكندرية

- البطريركية القسطنطينية الأرثوذكسية

البطريركية القسطنطينية الأرثوذكسية المسكونية هي بطريركية تتبع الأرثوذكسية الشرقية، ومقرها إسطنبول في تركيا حالياً.

يحمل بطريركها لقب البطريرك المسكوني، وهو الزعيم الروحي لـ300 مليون مسيحي أرثوذكسي حول العالم. وتفرض الحكومة التركية على من يُنتخب لمثل هذا المنصب أن يكون حاملاً للجنسية التركية.

في عام 330 قام الإمبراطور قسطنطين بنقل العاصمة من روما إلى القسطنطينية، وأضحت البطريركية مركز المسيحية الشرقية، وبالتالي لعبت دوراً هاماً وأساسياً في تاريخ المسيحية وتركت أثراً كبيراً على الحضارة المسيحية الأرثوذكسية.

تقلصت البطريركية بعد فتح القسطنطينية على يد المسلمين، وعقب عملية التبادل السكاني لليونانيين الأرثوذكس في بداية القرن العشرين وبوغروم إسطنبول عام 1955. ويتبع لها اليوم تركيا وبعض جزر بحر إيجة، والأبرشيات اليونانية في المهجر، وجبل آثوس (حيث يوجد عشرون ديراً رهبانياً، منها سبعة عشر ديراً يونانياً، ودير للصرب وآخر للبلغار وثالث للروس) وعدد الرهبان 2,250 راهب. ويبلغ عدد رعايا بطريركية القسطنطينية مجتمعة نحو ثلاثة ملايين.