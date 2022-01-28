حبس عاطلين ضبطا بـ180 طربة حشيش لترويجها بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازتهما 180 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 18 كيلوجراما، بقصد ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة "أول العامرية" مسرحًا لنشاطهما.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافهما وألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 180 طربة من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و800 ألف جنيه تقريباً.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.