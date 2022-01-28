الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لعدم ارتداء «الخوذة».. تحرير 2303 مخالفات لقائدى الدراجات النارية

مخالفة لقائدي الدراجات
مخالفة لقائدي الدراجات النارية

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 2303 مخالفات لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

ونبهت وزارة الداخلية، قائدي الدراجات النارية، إلى أهمية بالالتزام بارتداء الخوذة، كما اهابت الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية قائدي الدراجات النارية الخوذة

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