4 فبراير.. عرض مسلسل «منورة بأهلها» عبر إحدى المنصات الإلكترونية

تنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 4 فبراير أولى حلقات المسلسل الدرامي “منورة بأهلها” وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

مسلسل “منورة بأهلها” ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، حيث تدور أحداثه في إطار 10 حلقات ويعد العمل بطولة جماعية ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي والنجمة غادة عادل والفنان أحمد السعدني والفنان عباس أبو الحسن والفنانة ناهد السباعي والفنان محمد حاتم، والعمل من تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج يسري نصر الله ويسجل هذا العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في تقديم مسلسلات المنصات الإلكترونية حيث قدم مسبقا إحدى حلقات مسلسل "نمرة 2".

قصة وأحداث مسلسل منورة بأهلها

وتدور أحداث وقصة مسلسل "منورة بأهلها" في عام 2008 والعمل مكون من عدة حكايات وتحمل القصة الأولى اسم "قصاقيص صور"،وهي من بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة ناهد السباعي وغيرهم نخبة من النجوم

رسالة المخرج يسري نصر الله لصناع مسلسل منورة بأهلها

ووجه مخرج العمل يسري نصر الله رسالة لأبطال وصناع مسلسله الجديد “منورة بأهلها” وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: "السنة قربت تخلص.. ماقدرش أبدا أنكر إنها كانت سنة صعبة.. ومستحيل أنكر برضو حلاوتها.. السنة دي شغال على أول مسلسل أخرجه.. مش حاتكلم عن حبايبى إللى أعرفهم واشتغلت معاهم قبل كدة.. حاتكلم عن اللى دخلوا حياتى وأثروها".

وتابع "ممثلون سحروني بتفانيهم وحبهم للشغلانة؛ غادة عادل ومحمد حاتم وأحمد السعدنى وسلوى خطاب ورانيا يوسف وعلاء حسنى وعصام عمر وعمر رزيق وعباس أبو الحسن وسلوى عثمان وعلى العربى وكتار تانين، كل الناس دول اللى أول مرة أشتغل معاهم وبقوا خلاص جزء من عيلتى كل سنة وانتوا طيبين.. بحبكم".