الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

للإناث والذكور.. شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2021

مجلس الدولة،
مجلس الدولة،

قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الإعلان لأول مرة عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والحقوق من الجامعات المصرية.

وحدد المجلس بعض الشروط التي يجب أن تتوافر فى المتقدمين من الذكور والإناث بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

١- التقديم للذكور والإناث.

٢- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

٣- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

٤- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

٥- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

٦- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

٧- تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقي بشارع عصام الدالي بعد تقديم المستندات التالية:-

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

- ما يفيد سداد مبلغ 500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

٨- تسحب الملفات خلال المدة من يوم الاربعاء الموافق 2 فبراير 2022, حتي نهاية عمل يوم الاربعاء المرافق 9 فبراير 2022.

٩-وتقدم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022, حتي نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022.

١٠- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.

١١- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة

١٢- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.

وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

المستشار محمد حسام الدين خريجي كليات الحقوق والشريعة وظيفة مندوب مساعد رئيس مجلس الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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