"تكوين المرجعية الأدبية الحديثة" ندوة بالمعهد الثقافي الفرنسي ..الأحد ٦ فبراير

ينظم المعهد الثقافي الفرنسي بالمنيرة ندوة بعنوان "تكوين المرجعية الأدبية الحديثة" وما هي الهيئات (السوق ، المؤسسات ، النقاد) التي تحدد تكوين المرجعية الأدبية الحديثة ؟ وذلك يوم الأحد الموافق ٦ فبراير في تمام السادسة مساء بمقر المعهد الثقافي الفرنسي بالمنيرة.

تناقش المحاضرة سؤال على أساس أي معايير أخلاقية أو جمالية أو سياسية ؟ ما هو دور كل من الجهات الفاعلة الوطنية أو الإقليمية (العربية) أو الأجنبية في هذا المسار ؟ كيف تطورت علاقات القوة بين هذه الجهات الفاعلة والهيئات المختلفة منذ منذ مطلع الألفية؟

هذه بعض التساؤلات التي سيتم تناولها خلال هذه الندوة ريشار جاكمون حائز الأستاذية، وأستاذ اللغة والأدب العربي الحديث بجامعة آكس-مارساي وباحث بمعهد الأبحاث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي (IREMAM، CNRS، آكس-أون-بروفانس)، حيث يشغل به حاليا منصب المدير

أقام ريشار جاكمون أكثر من 15 عامًا في مصر، حيث أدار لا سيما برنامج الترجمة الخاص بالبعثة الثقافية الفرنسية، ثم قام بإعداد أطروحة الدكتوراه (1999) والتي صدرت في نسخة للنشر في عام 2003 تحت عنوان ” Entre scribes et écrivains. Le champ littéraire dans l’Egypte contemporaine ” عن دار أكت سود – سندباد (ترجمه إلى العربية بشير السباعي تحت عنوان "بين كتبة وكتاب، الحقل الأدبي في مصر المعاصرة"، دار المستقبل العربي، ٢٠٠٤).

يركز بحثه على تاريخ وعلم اجتماع الأدب العربي الحديث ، وخاصة الأدب المصري ، وعلى التبادل الترجمي بين اللغة العربية واللغات الأخرى.

أحدث كتاب تم إصداره: (بالتعاون مع فردريك لاجرانج) ، Culture pop en Egypte. Riveneuve ، 2020.

كما قام بترجمة أكثر من عشرين عملاً من اللغة العربية ، معظمها لمؤلفين مصريين ، بما في ذلك ثماني روايات لصنع الله إبراهيم ، ومؤخراً كتابان لإيمان مرسال: مختارات شعرية (Des choses m’ont échappé, Sindbad/Actes Sud, 2018) وكتاب "في أثر عنايات الزيات" (Sur les traces d’Enayat Zayyat, Sindbad/Actes Sud, 2021 ) حاصلة علي جائزة ابن خلدون - سنغور للترجمة