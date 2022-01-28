الإثنين.. ندوة «خريطة القاهرة» ببيت السنارى

تنظم مبادرة “سيرة القاهرة”، ضمن سلسلة ندوات سيرة القاهرة، ندوة للتعريف بتراث المدينة والمجتمع تأتي بعنوان “خريطة القاهرة جغرافيا القاهرة عند محمد رياض”، وذلك يوم الإثنين ٣١ يناير في تمام السابعة مساء ببيت السناري.

خصص الجغرافي المصري الرائد محمد رياض شطرا مهما من حياته العلمية لجغرافية القاهرة، وتتجلى أبرز جهوده تلك في كتابه الشهير "القاهرة: نسيج الناس في المكان والزمان".

ولكي نفهم خريطة المدينة لابد لنا من فهم طبوغرافيتها ونسأل أين نمت القاهرة؟ وعلاقتها بالنيل وبركة الحبش والهضبة الشرقية. وتكتمل الخريطة بفهم مراحل نمو المدينة سيما المنطقة المركزية والنمو المخطط في القاهرة المركزية في القرن اﻟ ١٩ وأثره على قاهرة اليوم، مع استعراض التاريخ السكني والسياسي لإقليم القاهرة.

وقد انشغل محمد رياض بالتفكير في مشكلات مدينته فدرس ثنائية القاهرة (القديمة في مقابل الحديثة) وغزو القاهرة القديمة والنمو الانفجاري للمدن والوضع الذي وقعت فيه القاهرة تحت الحصار. ونستعرض أيضا الحلول التي طرحها محمد رياض لإنقاذ القاهرة.

الدكتور محمد رياض جغرافيٌّ مصريٌّ مُعاصِر، حاصلٌ على جائزة الدولة التقديرية، ويُعَدُّ واحدًا من أبرز أساتذة الجغرافيا السياسية، وله إسهاماتٌ عِلمية وفِكرية وأكاديمية جليلة، وذلك من خلال أبحاثه ومحاضراته ومقالاته وكُتُبه.

يُقدم هذه المحاضرة والقراءة فى قاهرة محمد رياض:الدكتور عاطف معتمد أ ستاذ الجغرافيا بكلية الاداب جامعة القاهرة، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2009 في العلوم الاجتماعية،له العديد من المؤلفات والتراجم ونشرت له بحوث في مجال تخصصه، عمل كمستشار ثقافي ورئيس البعثة التعليمية بروسيا.

سيرة القاهرة هى مبادرة مجتمعية للحفاظ على تراث العاصمة المصرية والتوعية بهِ من خلال الوسائط المتعددة والعمل على إعادة إحياء الأثر وحمايته وتعريف الجمهور غير المتخصص به.