الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 3 من الشرطة الأمريكية بإطلاق للنار فى هيوستن وفرار مطلق الرصاص

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة ثلاثة من أفراد الشرطة وسط مدينة هيوستن، وأن مطلق النار تمكن من الفرار من موقع الحادث.

 

ووقع إطلاق النار بعد ظهر يوم الخميس في منطقة 2100 بشارع ماكغوين. 

 

وكانت التقارير الأولية من الشرطة قد ذكرت أن رجال الشرطة كانوا يستجيبون لنداء استغاثة في حدود الساعة 2:40 بعد الظهر في شارع 1500 من شارع ترال عندما تبع ذلك عملية مطاردة.

 

ويظهر فيديو من مكان الحادث اللحظة التي انتهت فيها المطاردة عندما أعطبت سيارة المشتبه به في شارع McGowen وبدأ إطلاق النار بمجرد وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

 

وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بإطلاق النار عليهم من المسلح قبل فراره، وتم نقلهم للمستشفى.

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