الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إيلون ماسك: بايدن يعتبر الأمريكيين حمقى

إيلون ماسك
إيلون ماسك

حاول مؤسس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك إثارة الحوار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر "تويتر" بسبب استيائه من تصريح الأخير حول السيارات الكهربائية.

 

وقال ماسك على "تويتر": "بايدن يعتبر الأمريكيين حمقى".

 

ونشر بايدن "تغريدة" في وقت سابق أشاد فيها بالشركات الأمريكية لإنتاج السيارات الكهربائية، وردا على ذلك نشر ماسك عددا من الادعاءات التي يعتقد أن الرئيس "نسي" عمدا إنجازاته في هذا المجال.

 

وتضمنت منشورات ماسك إهانات للزعيم الأمريكي، حيث وصف الأخير على سبيل المثال، بأنه "دمية في شكل بشري".

ولم يصدر أي رد من بايدن على "هجوم" ماسك.

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