موسكو: أى مماطلة فى إرسال القوافل الإنسانية إلى إدلب ستهدد حياة المدنيين

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن أي مماطلة بإرسال قوافل المساعدات الإنسانية إلى إدلب السورية ستعتبر تقويضا للجهود الدولية وتهديدا لحياة المدنيين.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "تفويض الأمم المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مستمر حتى الـ10 من يوليو".

وتابع: "خلال الفترة المتبقية يتعين علينا عمل الكثير، ولا يوجد لدينا وقت للمماطلة... وخلال الأشهر الخمسة القادمة يجب أن ننفذ عددا من المهام بالغة الأهمية، وقبل كل شيء ضمان آلية نقل المساعدات عبر خطوط التماس دون أي توقف، وتوسيعها لتشمل المناطق التي لا يمكن الوصول إليها في إطار آلية نقل المساعدات عبر الحدود".

وأضاف بوليانسكي أن "أي مماطلة في إرسال القوافل الإنسانية بما في ذلك إلى إدلب، لا يمكن اعتبارها إلا تقويضا متعمدا وتهديدا ممنهجا لحياة البسطاء من السوريين".

وأكد الدبلوماسي الروسي على ضرورة الحضور الأممي بشمال غربي سوريا للرقابة على توزيع المساعدات.

ودعا إلى الإسراع بالعمل على إعادة إعمار البنية التحتية السورية.

يذكر أن القرار الأممي رقم 2585 حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود تم تمديده في يناير الجاري 6 أشهر.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وسط انخفاض الإمدادات الروسية مجددا، فيما استمرت التوترات على خلفية أزمة أوكرانيا حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي للأزمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وانخفضت تدفقات الغاز الروسي من مسار عبر أوكرانيا مجددا اليوم بعدما كانت قد ارتفعت في الأيام القليلة الماضية.



وأسهمت الإمدادات المحدودة من أكبر مصدر غاز طبيعي لأوروبا في انخفاض مستويات المخزون بصورة خطيرة في القارة وتسببت في رفع الأسعار لمستويات قياسية.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز بنسبة 2.9 في المائة لتوقف تراجعات سابقة.