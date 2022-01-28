الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران.. اعتقال 17 شخصا صوروا مقالب ونشروها عبر «إنستجرام»

الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية

اعتقلت الشرطة الإيرانية 17 شخصا سجلوا سلسلة من الفيديوهات الخادعة في الشارع ونشروها على موقع "إنستجرام".

وصور أصحاب الفيديوهات أنفسهم وهم يتظاهرون بارتكاب جرائم قتل ويرمون الناس بالحلوى، أمام دهشة المارة.

وقالت الشرطة إن المعتقلين، وهم من المؤثرين بموقع التواصل الاجتماعي، "زرعوا الفزع" بهدف زيادة أعداد متابعيهم.

وتفرض إيران رقابة صارمة على الانترنت، وتعد هذه الاعتقالات جزءا من حملة أوسع تشنها السلطات في ما يتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر فيديو سجّل خلسة رجلا يضرب زوجته، لأنها أرسلت صورة قلب لأحدهم، ثم يتظاهر بأنه يقطع رأسها، على مرأى من سائق سيارة أجرة كان ينظر إليه مذعورا.

ومن أحد ضحايا الفيديوهات الخادعة رجل كان على مصعد آلي حين لطّخ أحدهم وجهه بكعكة، فاندفع ملاحقا الفاعلين ورماهم بحقيبة ظهره وحذائه.

واتهم قائد شرطة طهران أصحاب الفيديوهات بـ"التلاعب بأعصاب الناس وبالسلم والأمن في المجتمع"، وأضاف أن الفيديوهات صوّرت دون ترخيص.

وصرح أحد المعتقلين لوسائل إعلام إيرانية بأنه طلب موافقة ضحاياه قبل نشر الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه عرض على كل منهم 20 دولارا تعويضا عن أي ضرر.

وأضاف "كل ما أردته هو إسعاد الناس وزيادة المتابعين لحسابي على إنستغرام".

وانتقدت الشرطة أصحاب الفيديوهات، قائلة إنه كان عليهم أن يكونوا أكثر حكمة. ومشيرة إلى أن "جميع المعتقلين درسوا بالجامعة وعملوا في شركات مرموقة".

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة واسعة تشنها إيران على مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أعلنت السلطات الخميس اعتقال 94 شخصا آخرين متهمين "بالتخريب وعرض العنف" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إحدى القضايا قالت الشرطة إنها اعتقلت 16 شخصا لترويجهم ثقافات "صاعدة وغير طبيعية" على الانترنت، مضيفة أن حساباتهم أغلقت.

إيران اعتقال صور مقال انستجرام شخصا شخص مقالب نشر ونش انستجرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

المرور تدفع بالأوناش لرفع حطام حادث انقلاب ميكروباص بالأوسطى

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

الآن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى

الليلة.. حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية علي مسرح أوبرا دمنهور

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى سابق يقرّ بذنبه بمساعدة معلّمة متّهمة بالاعتداء جنسياً على قاصرات

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا

خوفًا من الزلازل المتكررة.. إسرائيل تفعل نظام إنذار جديد