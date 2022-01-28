«المالية» التونسية: ارتفاع الدين العام بنسبة 12% خلال نوفمبر

ارتفع الدين العام التونسي بنسبة 12% ليصل 102،8 مليار دينار في خلال نوفمبر الماضي مقابل 91،8 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2020.

وذكرت وزارة المالية التونسية - في بيان - أن الدين الداخلي زاد بنسبة 31،3 % خلال نوفمبر الماضي ،ليبلغ قيمته 40،9 مليار دينار، في ما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 2 % ليبلغ 61،8 مليار دينار.

وأضافت أن خدمة الدين العام ارتفعت بنسبة 17،01 % خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 ليبلغ 12،4 مليار دينار ،حيث توزّع خدمة الدين العام على دين داخلي بقيمة (5،2 مليار دينار) ودين خارجي بقيمة (7،3 مليار دينار).

فيما يتعلق بسداد أصل الدين، سجل قفزة بنسبة 24،23 % ليصل 8،9 مليار دينار خلال شهر نوفمبر الماضي ، حيث تتعلق عمليّة السداد، بسداد دين داخلي بقيمة 3،1 مليار دينار ودين خارجي بقيمة 5،8 مليار دينار ، وتتوزع فوائد الدين بقيمة 3،5 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي "ملياري دينار للدين الداخلي و1،5 مليار دينار للدين الخارجي".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن إصابة 9 آلاف و800 شخص بفيروس كورونا، ووفاة 25 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكرت وزارة الصحة- في بيان - أنه تم إجراء 28 ألفا و754 تحليلاً مخبريًا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 34.08%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و517 شخصًا، ليصل إجمالي المتعافين 737 ألفًا و652 شخصًا.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ 26 ألفا و96 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 876 ألفا و245 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس 2020.

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 864 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 193 حالة، و50 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.