الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب : رئيس مجلس النواب يشارك فى أعمال البرلمانية للفرنكوفونية

راشيد الطالبي العلمي
راشيد الطالبي العلمي

يشارك رئيس مجلس النواب المغربى راشيد الطالبي العلمي نائب رئيس الجمعية البرلمانية للفرنكفونية في أعمال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، المنعقد عبر تقنية التناظر المرئي يومي 27 و28 يناير الجاري بلبروفيل عاصمة الجابون، بهدف تعزيز علاقات المجلس مع الدول الناطقة باللغة الفرنسية.


وأفاد بيان للبرلمان المغربي بأن اجتماع المكتب سيشهد مناقشة ودراسة الأوضاع السياسية ببعض البلدان الفرنكوفونية، والتعاون البرلماني والشراكة، كما سيتم تقديم ومناقشة مجموعة من التقارير الخاصة بهذه المنظمة.


يشار إلى أن مجلس النواب المغربى سبق له أن احتضن أعمال بعض دورات الجمعية الجهوية لإفريقيا اعوام (2011، 2017، 2019)، وهي جمعية تابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية التي تم إنشائها في مايو 1967 بلوكسمبورج، كمنتدى للنقاش وتقديم المقترحات وتبادل المعلومات والتجارب، وتضم في عضويتها عدة شعب برلمانية موزعة على القارات الخمس.


وقد انضم مجلس النواب المغربى إلى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية سنة 1979.

تعاون دراسة المغرب على اجتماع عقد فرنسى البرلمانية وذلك السياسية جمعية دور البرلمان المجلس مجلس النواب

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وائل لطفي

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