مصرع 3 أشخاص فى حادثين منفصلين بطريق الإسكندرية- مطروح

لقي منذ قليل 3 أشخاص مصرعهم في حادثين متفرقين بطريق الإسكندرية _ مطروح الساحلي وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

_الحادث الأول

استقبلت مستشفى رأس الحكمة أثر انقلاب سيارة ملاكي في منطقة سيدي حنيش، جثامين شخصين وهم “ فوزي موسي مراجع ٢٥ سنة، وعادل عبد السلام علي ٣٠ سنة ” وتم التحفظ عليهم في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

_ الحادث الثانى

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة جثمان شخص مجهول الهوية أثر حادث تصادم سيارة به وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.



وكان قد اصيب، في ١١ يناير ٢٠٢٢، ٧ اشخاص، في حادث إنقلاب سيارة على طريق المغره بالجبل اتجاة مدينة العلمين وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف.



نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير و تجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات و المأكولات خلال القيادة.

- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة و السائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، و الإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على و جود مسافة بين المركبة و غيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات و المسئوليات على أكمل و جه دون تقصير .