«الإحصاء»: 2.6 مليار دولار صادرات مصر من المواد الخام خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم الصادرات المصرية من مواد وسلع خام فى صورتها الأولية إلى حدود 2.6 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار بنسبة نمو تبلغ 13%.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات الفواكه الطازجة جاءت فى المرتبة الأولى بنحو 1.089 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 760.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 329 مليون دولار، يليها صادرات بطاطس والتى بلغت 201.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 222.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 21.3 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات البقول الجافة بلغت 162.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 112.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 50.1 مليون دولار، كما بلغت صادرات نباتات وجذور العطور والطب 146 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 121.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 24.8 مليون دولار.

وارتفعت صادرات كتان خام إلى حدود 20 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 12.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.7 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات رمال لـ 24.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 21.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.8 مليون دولار، وصادرات رخام بقيمة 6.4 مليون دولار مقابل 4.4 مليون دولار بزيادة 2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.